السفير: الولايات المتحدة ترحب بدور أذربيجان المهم في قلب آسيا عملية إسطنبول

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

قال روبرت سيكوتا إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة دائما بالعمل سويا في إطار قلب آسيا عملية إسطنبول من اجل المزيد من تعزيز الاستقرار والرفاه في المنطقة وفي جغرافية أوسع.

ونقل مراسل أذرتاج عن سيكوتا السفير الأمريكي في أذربيجان قوله لصحفيين اليوم في باكو إن بلاده ترحب بدور أذربيجان المهم في قلب آسيا عملية إسطنبول مفيدا أن الولايات المتحدة تؤيد بفعاليات أذربيجان الرامية إلى إعادة بناء السلام في أفغانستان. ولفت الدبلوماسي الأمريكي خاصة إلى مساهمة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في تشجيع قلب آسيا عملية إسطنبول.

وقال روبرت سيكوتا إن مجالا من المجالات التي يتعاون فيه الولايات المتحدة الأمريكية وأذربيجان هو ضمان الامن وكلا البلدان قد حققا عددا من الأعمال بشأن أفغانستان فيما يبدي أذربيجان قدرته على لعب دور أكبر من اجل ضمان الامن في أفغانستان وفي المنطقة على حد سواء. ويؤدي أفراد قوات حفظ السلام الأذربيجانيون الخدمة كتفا لكتف مع قوات الولايات المتحدة والناتو في أفغانستان وتثني الولايات المتحدة الأمريكية بمساهمات أذربيجان في مسائل مساندة السلام والأمن.