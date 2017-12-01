اللجنة التأديبية تحرم لاعبي كشلة من كل ما له صلة بكرة القدم مدى الحياة بالتلاعب بنتائج

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

عقدت اللجنة التأديبية لدى الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم اجتماعا طارئا لها.

وابلغ مراسل أذرتاج أن اللجنة قررت بحرمان لاعبي نادي كشله نظامي حاجييف ومير حسين سيدوف من كل ما له صلة بكرة القدم من الاشتغال والعمل والفعاليات مدى الحياة بسبب التلاعب بنتائج المباراة التي مثلا فيها النادي وذلك بعد النظر في مراجعة نادي كشله ورسالة موجهة من جانب أجهزة إنفاذ القانون ومعلومات وردت عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم.

كما قررت اللجنة بمواصلة التحقيق الشامل بحق كل لاعب يشتبه بتورطهم في مشاركتهم في جريمة التلاعب بنتائج المسابقات الرياضية.

وللأطراف المعنية أن تطعن قرار اللجنة لدى محكمة التحكيم لدى الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم خلال مدة أقصاها 15 يوما من يوم تلقت بلاغ القرار الصادر.