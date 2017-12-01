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    سحب قرعة مونديال روسيا 2018م في موسكو

    ٠١.١٢.٢٠١٧ [٢١:٣٨]

    باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

    نظم اليوم لدى قصر الكرملين في موسكو عاصمة الاتحاد الروسي حفل سحب قرعة مونديال روسيا 2018م لكرة القدم.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن 32 منتخبا تأهلت لنهائيات كأس العالم وزعت على 4 سلال حسب تصانيفها الدولية ثم سحبت القرعة لمجموعات النهائيات.

    وأوقعت القرعة كلا من روسيا والسعودية ومصر والأوروغواي في المجموعة الأولى فيما جمعت البرتغال وإسبانيا والمرغب وإيران في المجموعة الثانية ب. ووقعت فرنسا وبيرو والدنمارك وأستراليا في المجموعة الثالثة سي بينما تتنافس الأرجنتين وأيسلندا وكرواتيا ونيجيريا في المجموعة الرابعة د.

    وتخوض البرازيل وسويسرا وكوستا ريكا وصربيا النضال من اجل التأهل لثمن النهائي في المجموعة الخامسة أيه فيما تلتقي ألمانيا والمكسيك والسويد وجنوب كوريا فيما بينهم لمواصلة مشاويرها في البطولة في المجموعة السادسة أف. كما أوقعت القرعة البلجيكا وإنكلترا وتونس وبنما في المجموعة السابعة جي فيما تتنافس بولندا وكولومبيا وسينغال واليابان في المجموعة الثامنة إتش.

    وحضر الحفل أكثر من 1300 ضيف وعلى مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

    يذكر أن المونديال سوف يقام فترة 14 يونيو و15 يوليو 2018م القادم على 12 ملعبا موزعا على 11 مدينة عبر روسيا.

    AZERTAG.AZ :سحب قرعة مونديال روسيا 2018م في موسكو
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