قراباغ يتجاوز نفطجي بهدف يتيم

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

حل نفطجي ضيفا على قراباغ ضمن الجولة الـ 14 من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في 1 ديسمبر كانون الأول اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة على ملعب اذرسون ارينا بقيادة الحكم يوسفوف انتهى بفوز صاحب الأرض بهدف يتيم دون رد جاء عن طريق ميدفيديف في د25.

وبهذه النتيجة عزز قراباغ موقعه في صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة.