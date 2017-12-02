روسيا تزيد استيراد الملح من أذربيجان

باكو، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

زادت روسيا استيراد الملح من أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني "Kommersant.ru" على الإنترنت أن روسيا زادت استيراد الملح من أذربيجان إلى 11.5 طن خلال العام الجاري. شكل هذا المؤشر 4.1 آلاف طن في العام الماضي.

وفى هذا العام استوردت روسيا 426.6 طن من الملح بزيادة 5.7 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.