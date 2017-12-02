تسجيل 134566 دائع للضرائب فترة يناير – أكتوبر
AzerTAg.az
٠٢.١٢.٢٠١٧ [١٦:٥٦]
باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج
قال قسم الإعلام والاتصالات بوزارة الضرائب إن عدد دافعي الضرائب المسجلة خلال فترة يناير – أكتوبر عام 2017م الحالي بلغ 134566 شخص لافتا إلى أن هذا الرقم أكثر قدر 28961 دافع للضرائب او بنسبة 27.4 في المائة عن مؤشر الفترة ذاتها من العام الماضي.
ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الضرائب أن 9864 دافع للضرائب من المسجلين هم الأشخاص الاعتبارية و124702 دافع للضرائب منهم هم الأشخاص الطبيعية مفيدا أن النمو في تسجيل الأشخاص الاعتبارية بلغ 48 في المائة.
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