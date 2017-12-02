لوحة بنيويورك تذكر مواطني الدولة الأكثر مديونية حصصهم منها يوميا

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

عاد ظهور لوحة تعدد ديون دولة الولايات المتحدة الأمريكية لتذكر المارة والعابرين حجم حصصهم منها يوميا وذلك بمنطقة ميدان تايمس بمدينة نيويورك.

وابلغ مراسل أذرتاج أن شاشة اللوحة العادّة تعكس عن رقم مؤلف من 14 رقما حيث أن ديون الولايات المتحدة الأمريكية لدائنيها تزيد حاليا عن 20.5 تريليون دولار ما يفيد أن حصص كل عائلة أمريكية منها تبلغ 242.5 ألف دولار.

وتمت إعادة تعليق اللوحة التعريفية بعد أن أنفقت شركة دوست للتنظيم 160 ألف دولار لتحديث اللوحة قبل نصف العام.

وعلقت الشركة على أنها لا تثق في أي تغير في الأوضاع خلال فترة تولي دونالد ترامب الذي يسمي نفسه «بملك الديون» ويعترف بانه اكتسب الأموال عن طريق القروض والائتمان.

يذكر أن اللوحة علقت لأول مرة عام 1989م في شوارع نيويورك حيث بادر والد رئيس الشركة المذكورة بهذه الخطوة بعد أن كان يبعث برقيات تهنئة تحوي تذكير حجم «ديون» نواب الكونغرس سنويا عشية عيد رأس السنة وكانت ديون الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك 2.7 تريليوني دولار.