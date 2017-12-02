طهران، 2 ديسمبر، أذرتاج قائد جهاز حرس الحدود الأذربيجاني الفريق اول ائلتشين قولييف يزور إيران في 3 ديسمبر كانون الأول غدا. وابلغ مراسل أذرتاج أن قائد جهاز حرس الحدود قولييف يلتقي بنظيره الإيراني قاسم رضا.

AZERTAG.AZ : قائد جهاز حرس الحدود يزور إيران

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