قائد جهاز حرس الحدود يزور إيران
AzerTAg.az
٠٢.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٢٣]
طهران، 2 ديسمبر، أذرتاج
قائد جهاز حرس الحدود الأذربيجاني الفريق اول ائلتشين قولييف يزور إيران في 3 ديسمبر كانون الأول غدا.
وابلغ مراسل أذرتاج أن قائد جهاز حرس الحدود قولييف يلتقي بنظيره الإيراني قاسم رضا.
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