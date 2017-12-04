باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الوفد تحت قيادة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للأزمة في جنوب القوقاز وجورجيا تويفو كلار.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد اتحاد أوروبا

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