الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد اتحاد أوروبا
AzerTAg.az
٠٤.١٢.٢٠١٧ [١٢:٥١]
باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الوفد تحت قيادة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للأزمة في جنوب القوقاز وجورجيا تويفو كلار.
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