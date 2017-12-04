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    حريق في السفارة الإيرانية في اليمن بعد استهدافها بقذيفة صاروخية

    ٠٤.١٢.٢٠١٧ [١٣:٥‎٤]

    طهران، 4 ديسمبر (أذرتاج).

    بثت قناة "العربية" الفضائية ان السفارة الإيرانية في العاصمة اليمنية صنعاء تعرضت لهجوم صاروخي ما أدى الى اندلاع حريق في مبناها.

    سقطت أحد صواريخ على مبنى السفارة الإيرانية أطلقت خلال اشتباكات بين ميليشيات الحوثي وقوات المؤتمر الشعبي العام التي يزعمها الرئيس اليمني السابق عبدالله صالح.

    لم لا توجد معلومات عن القتلى والمصابين.

    واندلعت معارك عنيفة في العاصمة اليمنية صنعاء، على مدى الأيام الماضية، بين ميليشيات الحوثي وقوات المؤتمر الشعبي الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

    AZERTAG.AZ :حريق في السفارة الإيرانية في اليمن بعد استهدافها بقذيفة صاروخية
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