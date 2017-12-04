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    سياسة


    وزير الخارجية الأذربيجاني يتوجه إلى روسيا

    ٠٤.١٢.٢٠١٧ [١٤:٤٢]

    باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    توجه وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف في زيارة عمل إلى روسيا للمشاركة في الاجتماع السابع لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر الخزر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أنه من المتوقع إلقاء إلمار محمدياروف كلمة في الاجتماع الذي سيعقد في 5-4 ديسمبر.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الأذربيجاني يتوجه إلى روسيا
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