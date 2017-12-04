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    إنتاج نحو 1.5 مليون طن من وقود الديزل في باكو خلال 10 أشهر

    ٠٤.١٢.٢٠١٧ [١٤:٥‎٤]

    باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أنه أنتج مليون و536.2 ألف طن من وقود الديزل و988.7 ألف طن من البنزين للسيارات و150 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و485.1 ألف طن من الكيروسين و258.7 ألف طن من المازوت و25.6 ألف طن من زيوت التشحيم و178.8 ألف طن من فحم الكوك النفطي.

     

    AZERTAG.AZ :إنتاج نحو 1.5 مليون طن من وقود الديزل في باكو خلال 10 أشهر
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