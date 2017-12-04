إنتاج بنزين سيارات يرتفع 4.7 في المائة خلال أشهر يناير – أكتوبر

باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

انخفضت القيمة الإجمالية للإنتاج في مجال إنتاج المنتجات النفطية في باكو 2195.5 مليون مانات أو 10.4 في المائة قياسا إلى أشهر يناير – أكتوبر للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج أنه ارتفع إنتاج بنزين السيارات 4.7 في المائة وإنتاج فحم الكوك 6.8 في المائة وإنتاج القار 16.3 في المائة وإنتاج زيوت التشحيم 2.8 مرة وانخفض إنتاج وقود الديزل 21.2 في المائة وإنتاج المازوت 41.9 في المائة وإنتاج الكيروسين 7.8 في المائة.