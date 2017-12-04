صندوق النفط يبيع اليوم 208.9 مليون دولار

باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أقام الصندوق عطاء تاليا اليوم من خلال مزايدات نظامية ينظمها البنك المركزي للجمهورية الأذربيجانية.

وعرض صندوق النفط الحكومي للجمهورية الأذربيجانية في المزاد 208.9 مليون دولار أمريكي.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن قسم العلاقات العامة لصندوق النفط الحكومي أنه سيواصل بيع العملات الأجنبية من خلال العطاءات النظامية خلال السنة.