إنتاج 31.8 مليون طن من البترول و15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بباكو خلال أشهر يناير- أكتوبر
AzerTAg.az
٠٤.١٢.٢٠١٧ [١٧:١٨]
باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
صرحت الإدارة العامة للإحصاء لوكالة (أذرتاج) أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال أشهر يناير - أكتوبر بلغت 21.9 مليار مانات وهو اقل بنسبة 4.3 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن إنتاج النفط الخام في صناعة التعدين بلغ 31.8 مليون طن. أما إنتاج الغاز الطبيعي فشكل 15 مليار متر مكعب.
وجاء في البيان أن استخراج النفط تراجع في البلد هذا العام بنسبة 7.3 في المائة والغاز 2.7 في المائة.
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