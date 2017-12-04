مقتل الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح

باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أفادت وسائل الإعلام اليمنية أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قتل اليوم.

جاء في الانباء ان أنصار جماعة الحوثي اطلقت صاروخا على سيارة كانت تقل الرئيس السابق في طريقه من مدينة صنعاء الى مسقط رأسه. نتيجة تعرض سيارته المدرعة للهجوم الصاروخي من أقرب مسافة قتل الرئيس السابق ومساعده عارف زوكا والأمين العام لحزب المؤتمر الوطني ياسر العوضي.

لكن قيادي في الحزب قال في تصريحه لقناة الجزيرة ان علي عبدالله صالح قتل رميا بالرصاص على رأسه بعد الاقتحام على سيارته.