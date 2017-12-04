    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    مقتل الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح

    ٠٤.١٢.٢٠١٧ [١٨:٠١]

    باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أفادت وسائل الإعلام اليمنية أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قتل اليوم.

    جاء في الانباء ان أنصار جماعة الحوثي اطلقت صاروخا على سيارة كانت تقل الرئيس السابق في طريقه من مدينة صنعاء الى مسقط رأسه. نتيجة تعرض سيارته المدرعة للهجوم الصاروخي من أقرب مسافة قتل الرئيس السابق ومساعده عارف زوكا والأمين العام لحزب المؤتمر الوطني ياسر العوضي.

    لكن قيادي في الحزب قال في تصريحه لقناة الجزيرة ان علي عبدالله صالح قتل رميا بالرصاص على رأسه بعد الاقتحام على سيارته.

    AZERTAG.AZ :مقتل الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.١٢.٢٠١٧ [١٩:٢٦]
    تركيا تخطط في نشر شرطيين على الرحلات الجوية الى ومن تركيا
    ٠٤.١٢.٢٠١٧ [١٣:٥‎٤]
    حريق في السفارة الإيرانية في اليمن بعد استهدافها بقذيفة صاروخية
    ٠٢.١٢.٢٠١٧ [١٧:٢٩]
    لوحة بنيويورك تذكر مواطني الدولة الأكثر مديونية حصصهم منها يوميا
    ٠١.١٢.٢٠١٧ [١٦:٠٨]
    الإمارات تنوي إنشاء مطار لطائرات الشحن في جورجيا
    مقتل الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح