جورجيا تحتضن المؤتمر البرلماني للاتحاد الأوروبي

تبيليسي، 4 ديسمبر، أذرتاج

تحتضن عاصمة جورجيا تبيليسي المؤتمر الدولي البرلماني للاتحاد الأوروبي باسم «الاتحاد الأوروبي وشركاؤه: إحاطة التنوع من اجل وحدة أقوى» في 4 ديسمبر كانون الأول اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المؤتمر الدولي الذي يشارك فيه ممثلو الـ 17 بلدا يمثل أذربيجان فيه رئيس اللجنة البرلمانية الأذربيجانية للعلاقات الدولية والبرلمانية صمد سيدوف.

ويركز المؤتمر أساسا على مسائل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والعلاقات مع بلدان الشراكة الشرقية.

وافتتح المؤتمر رئيس البرلمان الجورجي ايراكلي كيباخيدزي بكلمة تحدث فيها عن آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي والقوانين التي تبناها البرلمان الجورجي والأعمال المنفذة التي ترمي إلى توسيع التعاون مع الاتحاد الأوروبي والتكامل الأوروبي.

كما خطب في المؤتمر رئيس الوزراء الجورجي جيورجي كفيريكاشفيلي مفيدا أن بلاده يعير أهمية كبيرة للتعاون مع جميع المنظمة الدولية ومن جملتها الاتحاد الأوروبي.

ويشارك في فعاليات المؤتمر سفير أذربيجان في جورجيا دورسون حسنوف أيضا.