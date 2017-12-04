الرئيس إلهام علييف يقوم بجولة تفقدية لمدينة باكو الزراعية بقصبة زيرة حي خزر

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

قام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الرابع من ديسمبر كانون الأول اليوم بجولة تفقدية لمدينة باكو الزراعية بقصبة زيرة حي خزر للعاصمة للتعرف على الاعمال المنفذة ضمن المرحلة الأولى لتشغيل المؤسسة.

وابلغ مراسل أذرتاج أن وزير الاقتصاد شاهن مصطفايف وصاحب المشروع صمد قربانوف قدما معلومات إلى الرئيس إلهام علييف حول المدينة الزراعية.

وقيل إن الكلفة العامة المشروعية لمجمع التدفئة الحديثة التابعة لشركة مدينة باكو الزراعية ابكو اغروبارك تبلغ 68 مليون مانات تضم 24.7 مليون مانات لاستثمار انشاء الدفيئة الحديثة الزجاجية على مساحة 10 هيكتارات وبناء دفيئة انبات الشتلات على مساحة هيكتار واحد في المرحلة الثانية و21 مليون مانات لبناء الدفيئة الحديثة الزجاجية على 10 هيكتارات أخرى.

يذكر أن البلد يحتضن حاليا الدفيئات الحديثة المشيدة وقيد الانشاء على مساحة 3 آلاف هيكتارات حاليا منها 2463 هيكتار جاهزة. وبلغ حجم حصاد المحصول من المؤسسات العاملة 302.3 الف طن من الخضروات إلى اول أغسطس الماضي هذا العام ويتم تصديرها في الأساس حيث أن حجم صادرات البلد من الخضروات خلال الفترة الماضية من مطلع العام الجاري ارتفع بنسبة 64.5 في المائة ما يعبر عنه بالكمية البالغة 259.7 الف طن او بالاموال البالغة 184.2 مليون دولار.

وجاء فيها أن المرحلة الأولى من مدينة باكو الزراعية شهدت انشاء مجمع الدفيئة بقدرة الإنتاج السنوي البالغة 3.3 ألف طن من الطماطم على مساحة 10 هيكتارات باستثمار 21.7 مليون مانات منها 10 ملايين مانات من القروض المسهلة الممنوحة من جانب الصندوق الوطني لدعم ريادة العمل.

وتم إنشاء الدفيئة باستخدام التقنية الهولندية العصرية.

ويتم تصدير محصول المجمع الزراعي بالعلامة التجارية «tomat.az».

تم توظيف 140 عامل في المجمع.

ثم اجتمع الرئيس إلهام علييف بأسرة المجمع وتبادل معهم أطراف الحديث.

والتقطت صور تذكارية في ختام الجولة التفقدية.