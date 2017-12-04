باكو تحتضن اجتماع الحوار العسكري الرفيع بين أذربيجان وتركيا

باكو، 4 ديسمبر (أذرتاج).

ستنطلق غدا الخامس من ديسمبر في باكو أعمال اجتماع الحوار العسكري الرفيع العاشر بين أذربيجان وتركيا.

سيستعرض أعضاء الوفدين في الاجتماع الوضع الراهن للعلاقات الثنائية مع مناقشة الاتجاهات المهمة للنشاط في تحقيق المهام الواجب تنفيذها.

سيرأس الاجتماع من الجانب الأذربيجاني نائب وزير الدفاع الجنرال كريم ولييف ومن الجانب التركي رئيس الإدارة العامة في الأركان العامة الجنرال ياوز ترككنج.

سينتهي الاجتماع في السابع من ديسمبر.

يذكر ان الاجتماع السابق انعقد في انقرة شهر ديسمبر العام 2016.