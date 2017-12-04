    • / سياسة

    سياسة


    باكو تحتضن اجتماع الحوار العسكري الرفيع بين أذربيجان وتركيا

    ٠٤.١٢.٢٠١٧ [١٨:٥‎١]

     

    باكو، 4 ديسمبر (أذرتاج).

    ستنطلق غدا الخامس من ديسمبر في باكو أعمال اجتماع الحوار العسكري الرفيع العاشر بين أذربيجان وتركيا.

    سيستعرض أعضاء الوفدين في الاجتماع الوضع الراهن للعلاقات الثنائية مع مناقشة الاتجاهات المهمة للنشاط في تحقيق المهام الواجب تنفيذها.

    سيرأس الاجتماع من الجانب الأذربيجاني نائب وزير الدفاع الجنرال كريم ولييف ومن الجانب التركي رئيس الإدارة العامة في الأركان العامة الجنرال ياوز ترككنج.

    سينتهي الاجتماع في السابع من ديسمبر.

    يذكر ان الاجتماع السابق انعقد في انقرة شهر ديسمبر العام 2016.

     

    AZERTAG.AZ :باكو تحتضن اجتماع الحوار العسكري الرفيع بين أذربيجان وتركيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.١٢.٢٠١٧ [١١:١١]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 141 مرة
    ٠٢.١٢.٢٠١٧ [١١:٤٣]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 126 مرة
    ٠١.١٢.٢٠١٧ [١٧:١٥‎]
    حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية
    ٠١.١٢.٢٠١٧ [١٢:٠٤]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 130 مرة
    باكو تحتضن اجتماع الحوار العسكري الرفيع بين أذربيجان وتركيا