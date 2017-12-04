تركيا تخطط في نشر شرطيين على الرحلات الجوية الى ومن تركيا
AzerTAg.az
٠٤.١٢.٢٠١٧ [١٩:٢٦]
باكو، 4 ديسمبر (أذرتاج).
أعلن وزير النقل والملاحة البحرية والمواصلات التركي أحمد أرسلان ان بلاده تخطط في نشر عناصر الشرطة على بعض الرحلات الجوية الى تركيا ومنها للأغراض الأمنية.
كما أضاف الوزير التركي ان هذا سيبدأ تطبيقه بعد توقيع اتفاقية ذات الصلة بين بلدين ستحقق بينهما الرحلة الجوية.
يذكر ان الشرطة الجوية تعمل أيضا في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وبعض الدول الأخرى.
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