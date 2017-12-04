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    عسكروف: الأرمن يكسبون أموالا من زراعة المخدرات في الأراضي الأذربيجانية المحتلة بقراباغ الجبلي لبيعها في أوروبا

    ٠٤.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٢٧]

    موسكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

    قال ضيافت عسكروف إن الوفد الأذربيجاني المشارك في المؤتمر الدولي المعنون «بالبرلمانيون ضد المخدرات» المنعقد في موسكو طرح قضية الاتجار غير المشروع للمخدرات على الأراضي المحتلة من قراباغ الجبلي كقضية رئيسية في المؤتمر حيث أن الأراضي المحتلة المذكورة خارج الرقابة من جانب الحكومة المركزية ويشتغل المحتلون فيها بالاتجار بالأسلحة وزراعة المواد المخدرة وبيعها لاوروبا ويكسب الأرمن المحتلون أموالا من الاتجار غير المشروع بالمخدرات على الأراضي المحتلة الأذربيجانية.

    وأوضح عسكروف النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الأذربيجاني لمراسل أذرتاج أن هذه القضية من القضايا العالمية التي تقلق العالم رغم اتخاذ عدد كبير من الوثائق والقوانين والاتفاقيات الدولية عليها ولكن آلية الرقابة على تلك القوانين وفاعليتها بعد دخولها سريان المفعول من اهم المسائل العالقة في ظل تناقضات واسعة النطاق على نطاق العالم في كلام بعض الدول وعملها. وأورد اقتباسا من تقرير القي في المؤتمر قائلا إن أفغانستان تعمل بها اكثر من 400 مختبر ينتج المخدرات المختلفة ووجودها معلوم لدى الجميع ومن جملته الدول الغربية التي ترابط جيوشها في ذلك البلد.

    ولفت عشكروف خاصة إلى أن الاتجار غير المشروع بالمخدرات مربوط بعرى متينة بالإرهاب حيث أن احد طرق تمويل الإرهاب هو الاتجار بالمخدرات.

    وزاد انه من المستحيل استئصال هذه المصيبة خلال فترة 20-30 سنة مقبلة قريبة مع إمكانية خفض تأثير هذه الكارثة خفضا معينا لان الامر يهدد صحة الجيل القادم أيضا.

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