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    أعضاء وفد إعلامي مصري رفيع يزورون خط الجبهة

    ٠٤.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٢٨]

    باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قام ممثلو وسائل الإعلام المصرية البارزة بجولة تفقدية في خط الجبهة على هامش زيارتهم الى أذربيجان تلبية لدعوة صندوق أوراسيا الدولي للصحافة في وجمعية صحفيي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن صندوق أوراسيا الدولي للصحافة أن أعضاء الوفد زاروا أولا قرية أشاغي عبد الرحمنلي لمحافظة فضولي التي كانت قد بقيت تحت وطأة الاحتلال الأرميني لمدة عدة اشهر عام 1993 وشهدوا فيها الفظائع التي ارتكبها الأرمن.

    ثم زارت الضيوف نصب تذكاري لشهداء أبريل" في مدينة هوراديز، ثم سافروا إلى قرية جوجوق مرجانلي المحررة من قبضة الاحتلال الأرميني.

    كما زار الوفد "لاله تبه" الهضبة الاستراتيجية المحررة من الاحتلال الأرميني أثناء معارك في نيسان / أبريل.

    AZERTAG.AZ :أعضاء وفد إعلامي مصري رفيع يزورون خط الجبهة
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