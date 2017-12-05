بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 64.66 دولار

باكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 57.53 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.06 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 62.46 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.01 دولار.

كما أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 64.66 دولارا بانخفاض مسجل عند 1.1 دولار.