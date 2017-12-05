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    سياسة


    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 138 مرة

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٢:١٠]

    باكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 138 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية والرشاشات كبيرة العيار.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقريتي بركابر وباراواكار بمحافظة إيجيفان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كحنه قيشلاق بمحافظة أغسطافا الأذربيجانية وقرى كمرلي وقايماقلي وقيزيلحاجيلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية أغدام بمحافظة توفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

    كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وتشيلبورت لمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى باش قروند وقاراقاشلي ويوسفجانلي ومرزيلي لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقروند وقاراخانبكلي وقورقان وكردلر وهوراديز لمحافظة فضولي وقريتي نوزقار ومهدلي لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات تارتار وأغدام وخوجاوند الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ : القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 138 مرة
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