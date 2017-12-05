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    سياسة


    إجراء المراقبة في خط الجبهة

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٢:٣١]

    باكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    يخطط في 6 ديسمبر إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بقرية كوراباتكينو لمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

    أفادت وكالة أذرتاج المكتب الإعلامي التابع لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي أوغنين جوفيتش وسايمون تيلر.

    وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي جينادي بيتريكا وميخائيل أولارو.

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