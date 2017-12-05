الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير النقل والملاحة البحرية والاتصالات التركي
AzerTAg.az
٠٥.١٢.٢٠١٧ [١٢:٤٦]
باكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير النقل والملاحة البحرية والاتصالات التركي أحمد آرسلان والوفد المرافق له.
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