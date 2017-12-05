الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني

باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج).

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي.

أفادت أذرتاج ان الطرفين أعربا في اللقاء عن ارتياحهما للتطور الناجح للعلاقات الثنائية بين جمهورية أذربيجان وجمهورية إيران الإسلامية في المجالات المختلفة منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كذلك أشاد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمشاركة الشركات الإيرانية في معرض باكوتيل الـ23 (باكوتيل 2017 ) على مستوى الوزير. تذكر الرئيس زيارته الى إيران مؤخرا ولقاءاته مع نظيره الإيراني والمرشد الديني الإيراني مشيرا الى انها تساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات. وأشار الرئيس إلهام علييف الى وجود إمكانيات حسنة لتوسيع التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معربا عن ثقته في اجراء مناقشات مثمرة هنا اثناء هذه الزيارة.

من جانبه نقل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي تحيات الرئيس الإيراني حسن روحاني الى نظيره الأذربيجاني إلهام علييف. كذلك نقل كلمات امتنان قالها الرئيس الإيراني الى الرئيس الاذربيجاني بمناسبة تعازيه في الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة كرمانشاه وتضامنه مع مشاعر الشعب الايراني. أكد الوزير ان البلدين يشهدان علاقات تعاون ناجح في مجالات السياسة والاقتصاد وغيرها معربا عن يقينه من المزيد من توطيدها فيما بعد أيضا.

أبدى الرئيس إلهام علييف شكره على تحيات الرئيس الإيراني حسن روحاني فيما طلب من الوزير نقل تحياته الى الرئيس الإيراني.