قد تنشأ غرفة التجارة بين أذربيجان وإيران

باكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

قد تنشأ غرفة التجارة الإيرانية الأذربيجانية، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن قول سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى أذربيجان جواد جهانقيرزاده.

أضاف السفير إن المستثمرين الإيرانيين حريصون على الاستثمار في مجال الصناعة في أذربيجان.