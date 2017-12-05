مدرب قراباغ: مباراة روما تجربة كبيرة لنا

روما، 5 ديسمبر، أذرتاج

نظم مؤتمر صحفي لدى ملعب أولمبيك الإيطالي قبل مباراة يحل قراباغ الأغدامي الأذربيجاني ضيفا فيها على روما الإيطالي ضمن الجولة السادسة الأخيرة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وذلك مشاركة نحو 20 صحفيا رياضيا معتمد عليهم من أذربيجان بجانب عدد كبير من زملائهم الإيطاليين والأجانب.

وابلغ مراسل أذرتاج أن مدرب قراباغ قربان قربانوف علق على المباراة المرتقبة قائلا إن «هذه هي مباراتنا الأخيرة في دوري أبطال أوروبا واعتقد أننا كسبنا تجربة كبيرة رغم أننا غير راضين عن البطولة من حيث النتائج. وسنخوض نضالا جادا في المباراة غدا أيضا ويمكن أن حظ روما مرهون على هذه المباراة بالضبط ولكني أثق في أن يؤدي لاعبو قراباغ أداء جيدا لان هذه فرصة كبيرة بالنسبة لهم قبل كل شيء. وكان الجميع يفكرون عندما أوقعتنا القرعة في هذه المجموعة في أن نختتم مشوارنا دون الحصول على نقطة ولكن اللاعبين شرعوا أداء أحسن بعد خسارة أمام تشيلسي وقد كثرت من الذكر أن نقطة واحدة أحرزناها في هذه المجموعة يجب أن تعدّ نجاحا لنا كما أن زيارات مثل هذه الأندية الشهيرة أذربيجان نجاح كبير أيضا لأننا وقراباغ وكرة القدم الأذربيجانية حصلوا على تجارب وخبرات كبيرة في نهاية المطاف».

وعقب المؤتمر الصحفي جرى بملعب أولمبيك تدريب مفتوح أمام الصحافة لنادي قراباغ.

يذكر أن مباراة روما – قراباغ الأذربيجاني ستنطلق في 5 ديسمبر كانون الأول اليوم الساعة 23.45 ح ت باكو.