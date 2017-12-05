باكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) سيعقد الاجتماع الـ12 للجنة الدولة في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية بين جمهورية أذربيجان وجمهورية إيران الإسلامية في مدينة خودافرين، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن قول وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهن مصطفايف. وعرض وزير الاقتصاد عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة في اتفاقيتي "خودافرين" و"قيز قالاسي" بمشاركة الهيئات ذات الصلة للبلدين في مدينة خودفرين الإيرانية. وأشار الوزير إلى أن إخصائيي وزارة الصحة الأذربيجانيين سيزورون مدينة تبريز في ديسمبر.

AZERTAG.AZ : انعقاد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة في اتفاقيتي "خودافرين" و"قيز قالاسي" بين أذربيجان وإيران

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