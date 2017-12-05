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    سياسة


    نائب روسي يقترح انشاء ثلاثي برلماني بين روسيا واذربيجان وإيران

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٩]

    موسكو، 5 ديسمبر (أذرتاج).

    تقدم رئيس لجنة الشئون الدولية في دوما الروسية ليونيد سلوتسكي اثناء لقائه مع أعضاء الوفد البرلماني الإيراني في موسكو باقتراح انشاء ثلاثي برلماني بين روسيا وأذربيجان وإيران.

    أفادت أذرتاج ان سلوتسكي قال ان البلدان الثلاثة تتعاون في العديد من المجالات في اتجاه "شمال وجنوب". وأعرب النائب الروسي عن ثقته في ان تتفق الأطراف معه في حضور رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني أوقطاي اسدوف.

    AZERTAG.AZ :نائب روسي يقترح انشاء ثلاثي برلماني بين روسيا واذربيجان وإيران
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