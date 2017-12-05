باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج اقتنى مواطنو أذربيجان 278 منزل في تركيا خلال شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي. ونقل مراسل أذرتاج عن الصحافة التركية أن أكثر المنازل المقتنية من جانب الأجانب خلال الشهر المذكور من نصيب المواطنين السعوديين بقدر 528 منزل ويليهم العراقيون قدر 344 منزل والأذربيجانيون 278 منزل والكويتيون 154 منزل والروس 125 منزل.

AZERTAG.AZ : اقتناء المنازل في تركيا: مواطنو أذربيجان في المركز الثالث بعد السعوديين والعراقيين وقبل الكويتيين والروسيين

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