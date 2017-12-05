أغجابدي، 5 ديسمبر، أذرتاج شارك نشطاء فرع حزب يئني أذربيجان الحاكم بمحافظة أغجابدي مشاركة فاعلة في حملة تشجير نظمت بمناسبة الذكرى السنوية الـ 25 لإنشاء الحزب وذلك تحت شعار «لنغرس كل شجرة». وابلغ مراسل أذرتاج أن عدد أشجار الرمان المغروسة خلال الحملة المنظمة على مساحة مخصصة من جانب إدارة مؤسسة أغجابادي لحماية الغابات وإعادة تأهيلها زاد عن 2300 شجرة. وأضاف أن حملة غرس الأشجار تستمر إلى نهاية شهر مارس 2018م.

AZERTAG.AZ : حملة تشجير في أغجابدي

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