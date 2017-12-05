نتائج الجولة الـ 12 مع ترتيب الأندية بدوري الدرجة الأولى

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

اختتمت مباريات الجولة الثانية عشرة المقامة على مختلف أرجاء البلاد من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباريات الثلاث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من خزر وأقصو ومن ميل موغان وطوران طاووس ومن زاقاتالا وصباح فيما خطف خزر وطوران طاووس وصباح التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباريات.

وخسر الجيش الرياضي ثاني الترتيب أمام شوالان بثلاثة أهداف نظيفة بينما حقق زعيم الترتيب قراداغ لوكباتان فوزا تاليا على حساب بناء بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتائج ما برح قراداغ لوكباتان يتزعم الترتيب برصيد 32 نقطة ويتبعه الجيش الرياضي بفارق 12 نقطة ثانيا وشوالان ثالثا برصيد 19 نقطة. كما تجمد طوران طاووس رابعا برصيد 18 نقطة وتراجع بناء خامسا برصيد 18 نقطة ويليه ميل موغان سادسا برصيد 17 نقطة وأقصو سابعا برصيد 15 نقطة وخزر ثامنا 13 نقطة فيما تراجع صباح إلى المركز التاسع برصيد 12 نقطة وزاقاتالا عاشرا أخيرا برصيد 4 نقاط.

ويتصدر لاعب طوران طاووس صمدوف قائمة الهدافين بتسجيل 8 أهداف ويتبعه لاعب قراداغ لوكباتان الله قولييف برصيد 7 أهداف.