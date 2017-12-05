قرار جمهوري بإعفاء ميكائيل جباروف عن منصب وزير التعليم

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 5 من ديسمبر كانون الأول اليوم قرارا جمهوريا بشأن إعفاء وزير التعليم الأذربيجاني عن منصبه.

أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 5 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء ميكائيل جنكيز جباروف عن منصب وزير التعليم الأذربيجاني.