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    سياسة


    قرار جمهوري بتوظيف ميكائيل جباروف منصب وزير الضرائب

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢٦]

    باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 5 من ديسمبر كانون الأول اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين وزير للضرائب.

    أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 5 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف ميكائيل جنكيز جباروف بمنصب وزير الضرائب الأذربيجاني.

     

     

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