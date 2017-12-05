قرار جمهوري بتوظيف ميكائيل جباروف منصب وزير الضرائب

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 5 من ديسمبر كانون الأول اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين وزير للضرائب.

أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 5 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف ميكائيل جنكيز جباروف بمنصب وزير الضرائب الأذربيجاني.