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    موسكو تستضيف الاجتماع التشاوري السابع لوزراء الخارجية للدول المتشاطئة على بحر الخزر

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٩:١٠]

    موسكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

    استضافت موسكو الاجتماع التشاوري السابع لوزراء الخارجية للدول المطلة على بحر الخزر.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف شارك في الاجتماع التشاوري.

    وركز وزراء الخارجية الروسي والأذربيجاني والإيراني والكازاخستاني التركمانستاني الاهتمام الرئيسي في المباحثات على وثائق تسوّي التعاون وسائر المسائل ذات الاهتمام المشتركة حول اتفاقية صفة قانونية لبحر الخزر ومجالات الاقتصاد والنقل والملاحة العسكرية ومكافحة الاصطياد غير المشروع وضمان امن الملاحة وغيرها.

    وستقدم الوثائق إلى قمة تالية لرؤساء الدول لحوض بحر الخزر.

    AZERTAG.AZ :موسكو تستضيف الاجتماع التشاوري السابع لوزراء الخارجية للدول المتشاطئة على بحر الخزر
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    موسكو تستضيف الاجتماع التشاوري السابع لوزراء الخارجية للدول المتشاطئة على بحر الخزر موسكو تستضيف الاجتماع التشاوري السابع لوزراء الخارجية للدول المتشاطئة على بحر الخزر موسكو تستضيف الاجتماع التشاوري السابع لوزراء الخارجية للدول المتشاطئة على بحر الخزر موسكو تستضيف الاجتماع التشاوري السابع لوزراء الخارجية للدول المتشاطئة على بحر الخزر