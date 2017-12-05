إيران تقترح انشاء صندوق استثمار مشترك للدول المطلة على بحر الخزر

طهران، 5 ديسمبر (أذرتاج).

اقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انشاء صندوق استثمار مشترك للدول المطلة على بحر الخزر.

قال محمد جواد ظريف في كلمة ألقاها في لقاء وزراء خارجية الدول المطلة على بحر الخزر اليوم لافتا إلى ضرورة انشاء مناطق اقتصادية خاصة بغرض تطوير العلاقات الاقتصادية للدول المطلة على بحر الخزر، ذلك الى جانب تأسيس صندوق استثمار مشترك بينها. وأضاف الوزير ان انشاء مناطق اقتصادية خاصة سيؤدي الى تعزيز العلاقات الثقافية بين الشعوب وزيادة رحلات سياحية متبادلة.

يذكر ان موسكو استضافت اليوم اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس المطلة على بحر الخزر حيث نوقشت معاهدة تجري صياغتها لتحديد وضع قانوني لبحر الخزر.