بدء فعاليات باكوتيل 2017م ضمن أسبوعية التكنولوجيا العليا في أذربيجان

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

انطلقت فعاليات اكبر الاجتماع المتخصص في مجال المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات باكوتيل 2017م الـ 23 للمعرض والمؤتمر في عاصمة أذربيجان اليو في 5 ديسمبر اليوم بالتزامن مع أسبوعية التكنولوجيا العليا.

وابلغ مراسل أذرتاج أن وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجاني رامن قولوزاده افتتح المعرص والمؤتمر باكوتيل 2017م بكلمة تحدث فيها عن الإنجازات المحرزة في البلد في هذا المجال وعرض التكنولوجيا الجديدة والمعالجات الحديثة وفرص توسيع وتبادل الخبرات والتجارب والتعاون المثمر مع الشركات المحلية والوافدة.

وقال المدير العام لشركة كاسبيان لتنظيم الفعاليات ادوارد سترون إن 192 شركة تمثل عن 20 بلدا عبر العالم تشارك في معرض ومؤتمر أذربيجان الـ 23 الدولي للاتصالات اللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات باكوتيل 2017م في هذه النسخة مضيفا أن قائمة البلدان المشاركة تضم أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والصين وفنلندا وفرنسا والسويد وهولندا وتركيا وغيرها وابلغ أن 40 في المائة من المشاركات هي الحاضرات الدائمة و30 في المائة منها هي الشركات الجديدة. وزاد أن 10 بلدان من المشاركات تشارك في الفعاليات بأجنحتها الوطنية وهي روسيا والإمارات وإيران وإيطاليا وفرنسا وكندا وسلوفينيا وتركيا وجورجيا وكرواتيا.

يذكر أن برنامج قسم المؤتمر من الفعاليات يضم عقد اجتماع رفيع لمشروع تاسيم والاجتماع الثاني لوزراء المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات للبلدان الأعضاء لدى منظمة التعاون الاقتصادي وندوة «تطوير الإمكانات الوطنية للحوكمة والمشاركة الإلكترونية والحكومة المفتوحة» بجانب عرض منتجات وتكنولوجيا عليا للشركات المشاركة مثل نوكيا ومايكروسوفت وسوفتلاين وسمارت بيزنس وهواوي واجيل وغيرها.

وسيعقد في اليوم الثاني غدا من باكوتيل 2017م مؤتمر دولي باسم «الإمكانات الجديدة في العالم المتكامل».

هذا وابواب المعرض المستمر إلى 8 ديسمبر مفتوحة امام الزائرين بين الساعات 08.00-18.00.