المحكمة العليا الأمريكية تجيز تنفيذ حظر وفود مواطني الأقطار المسلمة الست إلى البلد بالكامل

واشنطن، 5 ديسمبر، أذرتاج

أجازت المحكمة العليا الأمريكية تنفيذ حظر وفود مواطني الأقطار المسلمة الست المفروض عليهم من جانب إدارة الرئيس ترامب إلى الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذا كاملا.

وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان المحكمة العليا في الرابع من ديسمبر أن الحظر المعلوم يمكن أن ينفذ بالكامل ولو طعن في المحكمة الاستئنافية. ويخص قرار المحكمة العليا بالنسخة النهائية المعلن عنها في نهاية سبتمبر عن المرسوم الصادر عن الرئيس ترامب ذلك المرسوم الخاص بمواطني كل من تشاد وإيران وليبيا والصومال وسورية واليمن.