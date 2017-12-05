سوكار توقع مذكرة تفاهم جديدة لاستغلال حقل الغاز الطبيعي "باهار"

باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج).

وقعت سوكار على مذكرة تفاهم جديدة حول استغلال حقل الغاز الطبيعي "باهار" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن شركة Greenfields Petroleum Corporation.

يقال ان شركة "باهار اينيرجي اوبيريتينغ" (“BEOC”) المشتقة من شركة "غرينفلد بيتروليوم" وقعت مع إدارة اعمال الحفر المجمعة التابعة لسوكار على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في حفر آبار الغاز العميقة في حقل الغاز الطبيعي "باهار".

قد حددت (“BEOC”) أماكن محتملة لإعادة استخراج الغاز في الجزء العميق من حقل الغاز هذا.

تنص المذكرة على ان الشركة وإدارة سوكار هذه ستقومان بالتفتيش في منصة BH 196” البحرية التي تم ترميمها لإنجاز الاعمال طبقا للمعايير الدولية المتعلقة بأعمال الحفر المشتركة. ستعد إدارة سوكار خطة ومشروع للحفر في الآبار العميقة. كذلك ستُحدَّد أماكن للتنقيب عن الآبار في عمق يصل الى 18 ألف متر. ويخطط الطرفان في استعراض خطة نهائية للتنمية في أوائل عام 2018 لدعم اعمال الحفر المخططة في "باهار".

وصف رئيس شركة غرينفلد بتروليووم جون هاركينز هذا بالفرصة الممتازة لإعادة استخراج الغاز المهم بالنسبة لأذربيجان أيضا.