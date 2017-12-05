شركة "غوغل" تحتفي بذكرى يوم ميلاد قائدة الأوركسترا من باكو

موسكو، 5 ديسمبر (أذرتاج).

وضعت شركة غوغل في محركها للبحث على شبكة الانترنت دودل احتفاء بذكرى يوم ميلاد أول قائدة للأوركسترا فيرونيكا دوداروفا في الاتحاد السوفييتي.

ولدت فيرونيكا دوداروفا في باكو عام 1916 في اسرة أوسيتينية. كان والدها مهندس النفط بوريس دوداروف. تلقت دراستها الابتدائية في الموسيقى في معهد الموسيقى بباكو. وواصلت دراستها في معهدي لينينغراد وموسكو للموسيقى. كانت رئيسة اورسكترا موسكو السيمفونية الحكومية في الفترة السوفييتية.

دخلت دوداروفا في كتاب الأرقام القياسية لجينس كقائدة الأوركسترا التي عملت مع اوركسترات سيمفونية منذ ما يزيد عن 50 عاما. انها ثالثة قائدة الأوركسترا في العالم بعد الفرنسيتين ناديا بولانج وجانا اورار.