وزير الخارجية الأذربيجاني يتوجه الى النمسا

باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج).

توجه وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف في زيارة عمل الى النمسا.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزير محمدياروف سيلتقي على هامش الزيارة مع الرؤساء المشاركين في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الأوروبي ونظيره الأرميني الى جانب حضوره الاجتماع الـ24 للمجلس الوزاري لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي، المزمع انعقاده في 7-8 ديسمبر.