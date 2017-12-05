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    أوزبكستان وأفغانستان توقعان معاهدات بقيمة 500 مليون دولار

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٥‎٤]

    طشقند، 5 ديسمبر (أذرتاج).

    وقعت أوزبكستان وأفغانستان على 20 معاهدة بقيمة 500 مليون دولار، ذلك على هامش زيارة الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني الى أوزبكستان.

    ناقش الرئيسين الاوزبكي والافغاني شوكت ميرزيايف ومحمد أشرف غني مسائل تطوير العلاقات في مجالات السياسة والتجارة والاقتصاد وتوظيف الاستثمارات والنقل والمواصلات والعلم والتعليم وغيرها.

    كذلك ركز الطرفان على مناقشة مسائل مكافحة الإرهاب والتطرف والمخدرات.

    إلى جانب ذلك، تبادل الطرفان وجهات النظر حول تأسيس لجنة مشتركة للأمن ومد الخطوط الكهربائية بين سورخان-بولي خومري وانشاء سكة حديد بين مزاري شريف-شيبيرغان-هيرات وحماية جسر بين تيرميز – خيراتون ومسائل نقل البضائع والجمارك. قيل ان أوزبكستان ستنقل الى أفغانستان الطاقة الكهربائية ومنتجات زراعية وصيدلية ومواد الانشاء ووسائل النقل.

    AZERTAG.AZ :أوزبكستان وأفغانستان توقعان معاهدات بقيمة 500 مليون دولار
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