    • / سياسة

    سياسة


    بدء اجتماع الحوار العسكري الرفيع المستوى بين أذربيجان وتركيا بباكو

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٧ [٢١:١٠]

    باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج).

    انطلقت اليوم في باكو أعمال اجتماع الحوار العسكري الرفيع العاشر بين أذربيجان وتركيا.

    استعرض أعضاء الوفدين في الاجتماع الوضع الراهن للعلاقات الثنائية مع مناقشة الاتجاهات المهمة للنشاط في تحقيق المهام الواجب تنفيذها والتعاون في المجالات العسكرية والتعليم العسكري والطب الحربي والإنتاج الحربي. سيتم التوصل الى اتفاق حول خطة عمل لعام 2018.

    يرأس الاجتماع من الجانب الأذربيجاني نائب وزير الدفاع الجنرال كريم ولييف ومن الجانب التركي رئيس الإدارة العامة في الأركان العامة الجنرال ياوز ترككنج.

    سينتهي الاجتماع في السابع من ديسمبر.

    يذكر ان الاجتماع السابق انعقد في انقرة شهر ديسمبر العام 2016.

    AZERTAG.AZ : بدء اجتماع الحوار العسكري الرفيع المستوى بين أذربيجان وتركيا بباكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٢:٣١]
    إجراء المراقبة في خط الجبهة
    ٠٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٢:١٠]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 138 مرة
    ٠٤.١٢.٢٠١٧ [١٨:٥‎١]
    باكو تحتضن اجتماع الحوار العسكري الرفيع بين أذربيجان وتركيا
    ٠٤.١٢.٢٠١٧ [١١:١١]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 141 مرة
    بدء اجتماع الحوار العسكري الرفيع المستوى بين أذربيجان وتركيا بباكو بدء اجتماع الحوار العسكري الرفيع المستوى بين أذربيجان وتركيا بباكو بدء اجتماع الحوار العسكري الرفيع المستوى بين أذربيجان وتركيا بباكو بدء اجتماع الحوار العسكري الرفيع المستوى بين أذربيجان وتركيا بباكو بدء اجتماع الحوار العسكري الرفيع المستوى بين أذربيجان وتركيا بباكو بدء اجتماع الحوار العسكري الرفيع المستوى بين أذربيجان وتركيا بباكو