بدء اجتماع الحوار العسكري الرفيع المستوى بين أذربيجان وتركيا بباكو

باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج).

انطلقت اليوم في باكو أعمال اجتماع الحوار العسكري الرفيع العاشر بين أذربيجان وتركيا.

استعرض أعضاء الوفدين في الاجتماع الوضع الراهن للعلاقات الثنائية مع مناقشة الاتجاهات المهمة للنشاط في تحقيق المهام الواجب تنفيذها والتعاون في المجالات العسكرية والتعليم العسكري والطب الحربي والإنتاج الحربي. سيتم التوصل الى اتفاق حول خطة عمل لعام 2018.

يرأس الاجتماع من الجانب الأذربيجاني نائب وزير الدفاع الجنرال كريم ولييف ومن الجانب التركي رئيس الإدارة العامة في الأركان العامة الجنرال ياوز ترككنج.

سينتهي الاجتماع في السابع من ديسمبر.

يذكر ان الاجتماع السابق انعقد في انقرة شهر ديسمبر العام 2016.