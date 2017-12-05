باحث روسي يكتب عن همجية الطشناقيين الأرمن

باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج).

في كتابه تحت عنوان "قال برجزينسكي – فعل جورباتشوف" Бжезинский сказал – Горбачев сделал الذي لأسباب ودواعي تفكك الاتحاد السوفييتي تناول الكاتب والباحث الروسي الشهير دميتري بريوبراجينسكي نزاع قراباغ (كراباخ) الجبلية وهمجية الطاشناقيين الأرمن.

يعطي المؤلف في كتابه تحليلا شاملا لأسباب انهيار الاتحاد السوفييتي مُركِّزا هنا على الدور المدمر للوبي الأرميني والتنظيمات الإرهابية والسياسية للأرمن. يشير الكتاب الى توطين الأرمن في القوقاز والمناطق الأخرى بشكل جماعي من قبل روسيا القيصرية في الفترة ما بين القرنين الثامن عشر والعشرين وتأسيس تنظيمات متطرفة ارمينية مثل "غنجاك" و"طاشناكسوتيون" اللتين ارتكبتا اعمالا إرهابية في القوقاز وانحاء أخرى من روسيا القيصرية بدعم الكنيسة الارمينية والاثرياء الأرمن.

كذلك يتحدث المؤلف عن نزاع قراباغ الجبلية الذي نشب من قبل القوميين الأرمن المدعومين من قبل الموظفين الرفيعي المستوى العاملين في إدارة جورباتشوف واصفا هذا الصراع بالسبب الأول لبدء انهيار الاتحاد السوفييتي.