سفينة عسكرية جديدة لإيران في خدمة قيادتها العسكرية في بحر الخزر

طهران، 5 ديسمبر (أذرتاج).

قدمت إيران اليوم سفينة "سيبار" العسكرية الجديدة لخدمة قيادتها العسكرية في بحر الخزر.

أفادت أذرتاج ان وزير الدفاع الإيراني الجنرال أمير حاتمي قال في كلمة ألقاها في الحفل بمدينة انزلي ان بحر الخزر بحر للسلام والصداقة. وأضاف الوزير ان السفينة الجديدة الحاملة للصواريخ صنعت بالكامل في إيران. أضاف ان الهدف الإيراني من هذا هو الحفاظ على الامن في البحر.

تم تزويد السفينة بكل التقنيات المعاصرة.