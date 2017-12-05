موسكو، 5 ديسمبر، أذرتاج قال سيرغي لافروف إن جميع المسائل الخاصة باتفاقية صفة قانونية لبحر الخزر تم التوصل إلى اتفاق عليها. ونقل مراسل أذرتاج عن لافروف وزير الخارجية الروسي قوله في مؤتمر صحفي عقده في موسكو اليوم عقب الاجتماع التشاوري السابع المنعقد في العاصمة الروسية لوزراء الخارجية للدول المتشاطئة على بحر الخزر إن نص اتفاقية يكاد جاهزا وستقدم اتفاقية إلى قمة رؤساء دول بحر الخزر المقرر إقامتها في كازاخستان.

AZERTAG.AZ : لافروف: تم التوصل إلى اتفاق على جميع المسائل الخاصة باتفاقية صفة قانونية لبحر الخزر

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