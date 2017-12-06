تصدير نحو 15.3 مليون طن من البترول من ميناء جيهان خلال العام الجاري

باكو، 6 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

صدرت شركة سوكار 164 ألف و619 طن من البترول الأذربيجاني عبر ميناء نوفوروسيسك و267 ألف و951 طن من البترول عبر ميناء سوبسا ومليون و382 الف و834 طن من النفط الخام عبر ميناء جيهان إلى الأسواق العالمية في شهر نوفمبر للسنة الجارية.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة البترول الحكومية الأذربيجانية (سوكار) أنه تم تصدير مليون و407 ألف و299 طن من ميناء نوفوروسيسك ومليونين و281 ألف و161 طن من ميناء سوبسا و15 مليونا و338 ألف و183 طن من النفط الخام عبر ميناء جيهان خلال أشهر يناير-نوفمبر للعام الجاري.

إن مؤشرات النفط الخام المصدر من قبل سوكار تعكس كميات النفط الخام سواء في دولة أذربيجان أو في الشركة نفسها.