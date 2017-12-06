بيع برميل الخام " "BTC FOB Ceyhanبسعر 63.72 دولار في نوفمبر
AzerTAg.az
٠٦.١٢.٢٠١٧ [١٣:٠٦]
باكو، 6 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة النفط الحكومية الأذربيجانية أنه تم بيع برميل البترول الخام من نوع "برنت" بقيمة 62.62 دولارا وبرميل الخام من نوع "أورالس" بقيمة 61.99 دولارا وبرميل البترول الخام من نوع "BTC FOB Ceyhan" بقيمة 63.72 دولار في شهر يناير بالأسواق العالمية.
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